L'Algérie a décroché une médaille de bronze aux 58e Olympiades internationales de mathématiques, qui se clôtureront ce dimanche 23 juillet 2017 à Rio de Janeiro, au Brésil, a annoncé ce samedi la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit sur sa page Facebook.

Le groupe des six lycéens algériens, issus des wilayas d'Oum El-Bouaghi, Laghouat, Tamanrasset, Tlemcen, Jijel et Médéa, ont réussi à décrocher une médaille de bronze et 4 mentions honorables, selon la même responsable.

Selon le site des Olympiades internationales de mathématiques, la médaille de bronze revient à Ilyes Hamdi, classé 188e avec une note totale de 17 points cumulés durant les différentes épreuves auxquelles il a pris part. Les mentions honorables reviennent à Younes El Maamoun Benyahia, Abderrahim Hadj Brahim, Aimen Daham et Abdeldjalil Hezouat.

Ces jeunes compétiteurs algériens ont été sélectionnés au début de l'année scolaire sur la base d'un concours national organisé par le ministère de l'Education, rappelle-t-on.

Leur préparation, aussi bien scientifique que méthodologique, "s'est faite durant l'année scolaire sous la direction du coach Dr Malik Talbi et d'un groupe d'inspecteurs et d'universitaires à travers plusieurs regroupements bloqués au lycée de mathématiques de Kouba".

Ce groupe de lycéens n'est pas le seul à briller puisque des lycéens algériens ont également décroché une médaille de bronze honorifique Championnat des mathématiques des jeunes méditerranéens, qui se sont déroulés à Rome du 19 au 22 juillet, a rajouté Mme. Benghabrit dans le même post Facebook.

L'année dernière, l'Algérie a décroché la troisième place à ces championnats.

