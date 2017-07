Etes-vous "bikini ready"? Sur Instagram, ces blogueuses fitness répondent que vous êtes très bien comme ça

BEAUTÉ - Tous les ans, à l'arrivée de l'été, des grandes vacances et des premières sorties à la plage, Instagram se transforme en festival de smoothies #healthy, de selfies à la gym pour terminer sur des photos de son corps parfait en bikini bronzant sous le soleil. #Enfinlesvacances. Le réseau social remplace à merveille les magazines féminins montrant des corps parfaits, à coups de Photoshop, que l'on ponctue de temps à autre avec la photo d'une glace, parce qu'en plus on se fait plaisir.

Mais de plus en plus, des blogueuses fitness ont décidé de faire concurrence à tous ces hashtags #bikiniready et autre #beachbodyready. Peu importe le régime, les séances de gym, elles n'arrivent pas à se débarrasser de leur petit ventre... Et vivent bien mieux depuis qu'elles ont arrêté de s'en préoccuper. Alors elles ont décidé de le dire et de le montrer, à coup de #bodypositive, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.