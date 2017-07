C'est sous une chaleur de plomb et une ambiance festive que le concert du ténor tunisien Hassen Doss s'est tenu samedi dans le cadre de la 53eme édition du Festival international de Hammamet.

Assis sur un trône sur une scène surélevée tel un roi et entouré de trois danseuses et d'une chorale d'une vingtaine de chanteurs, Hassen Doss a fait se lever la foule à travers de nombreuses chansons dont 4 nouveautés.







Mais c'est surtout sa chanson "Tayer" qui a mis le public en extase, dont certains sont venus spécialement pour l'entendre: "Je ne connais pas très bien la musique de Hassen Doss. J'adore sa chanson Tayer qui passait sur toutes les radios et je sais que depuis quelque temps c'est l'un des artistes tunisiens dont on parle le plus" avoue Yasmine, cadre administrative de 42 ans.

Pour Halim, fan de la première heure, c'est surtout le personnage Hassen Doss qui l'interpelle: "Il a quelque chose de médiéval, de chevaleresque, un peu comme Nour Chiba d'ailleurs. On dirait qu'ils viennent du siècle dernier. Même son spectacle à travers les chansons qu'il a chanté et la mise en scène m'a fait voyager à l'époque des sultans".

Sur les rythmes entrainant et la voix porteuse du ténor, le public n'a cessé de danser. Si jamais vous a avez raté le concert de Hassen Doss au Festival international de Hammamet, voici de quoi vous rattraper:







