Un youtubeur marocain fait chanter "Despacito" à Donald Trump (et c'est hilarant)

HUMOUR - À moins que vous ne viviez dans une grotte depuis quelques mois, vous avez sûrement déjà entendu jouer quelques notes de "Despacito". Succès planétaire avec près de 5 milliards de vues sur Youtube, le tube de l'été inspire les créatifs du monde entier qui enchaînent des parodies plus drôles les unes que les autres.

Cette fois-ci, c'est le Marocain Zakaria Chaouch, alias Maestro Ziikos, qui crée le buzz avec une parodie hilarante dans laquelle il fait chanter Donald Trump. Mise en ligne le 15 juillet dernier, la vidéo a déjà atteint près de 500.000 vues.

"J'ai reçu de nombreuses suggestions pour faire chanter "Despacito" à Trump. Au début, je me suis dis "Non, c'est impossible" et quelques semaines plus tard, je me suis dit, "essayons". Et voici le résultat", déclare l'artiste sur ses page YouTube et Facebook.

Mais le Marocain n'en est pas à son coup d'essai. Car si cet adepte des parodies a déjà fait chanter Trump sur d'autres sons du moment, il a atteint plus de 8 millions de vues pour sa reprise de "Shape of You" de Ed Sheeran chantée cette fois par Barak Obama.