R3hab: Le DJ maroco-néerlandais enflame la scène de Tomorrowland

ÉVÉNEMENT - Fadil El Ghoul, plus connu sous le nom de R3hab, a mis le feu à la scène lors du premier jour Tomorrowland, vendredi dernier, à Boom dans la province d'Anvers, en Belgique.

Le DJ d'origine marocaine qui a collaboré avec les plus grandes stars internationales comme Rihanna, Calvin Harris ou encore Madonna, fait partie du cercle très fermé des Dj internationaux les plus en vue et enchaîne les festivals aux quatre coins du monde, du Japon aux États-Unis, en passant par le Portugal, le Brésil et la Suède.

En Belgique, dans un décor féérique inspiré de l'univers du cirque, le jeune maroco-néerlandais a fait danser des dizaines de milliers de festivaliers sur ses sons electro tels que "How We Party" ou encore "Flashlight" dans un set d'une heure, lors de cet évènement grandiose considéré comme le plus grand festival d'électro au monde. Au même moment, les visiteurs de Tomorrowland ont eu une surprise royale, la visite inattendue du roi Philippe et de la reine Mathilde. Le couple royal y était invité par les organisateurs du célèbre festival.

Le Marocain s'est produit aux côtés de DJ de renom tels que Tiësto, Axwell, Steve Aoki ou encore Carl Cox, devant une foule de jeunes amateurs de musique électronique venus du monde entier.