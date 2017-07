RÉSEAUX SOCIAUX - L'image d'un président de la République habillé en combinaison de pilote de l'armée de l'air, ce n'est pas commun. Jeudi 20 juillet, Emmanuel Macron a souhaité marquer les esprits et redonner confiance aux militaires, après la passe d'armes avec le chef d'état-major Pierre de Villiers puis sa démission. En visite à la base militaire d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône, le président a surpris tout le monde avec sa tenue.

Sur les réseaux sociaux, on ne s'en remettait toujours pas ce samedi 22 juillet et on y voyait une référence: le film culte "Top Gun", et plus précisément son acteur principal, Tom Cruise. Vêtu d'une combinaison semblable, vert kaki et recouverte d'd'écussons, la star américaine jouait un pilote d'avion de chasse dans ce film. Depuis jeudi, les photomontages et les comparaisons fleurissent donc. Sur Twitter, de nombreuses personnes ont relayé les images des deux hommes côte à côte et c'est vrai qu'il ne manque plus que les lunettes de soleil, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.