Découvrez le riche programme du festival "Juste pour Rire Tunisie" du 11 au 21 août

Le festival "Juste pour Rire Tunisie" revient cette année pour la deuxième édition avec au menu 30 artistes qui se produiront du 11 au 21 août 2017 au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd. Le programme a été dévoilé, vendredi, 21 juillet, lors d'une conférence de presse.

Pour cette édition, beaucoup d'humoristes tunisiens et franco-maghrébins de Wajiha Jendoubi, Moez Toumi et Lotfi Abdelli en passant par Nidhal Saadi, Youssoupha Diaby, Redouane Torpille, Yassine Bellatar et d'autres.

Certains d'entre eux ont participé avec succès au pré-festival qui a eu lieu au printemps dernier.

Lors de la présentation du programme, Mohamed Boudhina, directeur artistique du festival a insisté sur l'apport de cet évènement dans la promotion de l'image de la Tunisie en tant que destination touristique mais aussi culturelle, en misant sur des artistes de renommée internationale.

Organisé en partenariat avec la radio IFM, le festival animera également le quartier de Sidi Bou Saïd à travers des animations artistiques, ont annoncé les organisateurs.

Fondé par Gilbert Rozon en 1983, autour de la première édition du festival à Montréal, le festival "Juste pour rire" existe aujourd'hui dans plusieurs villes comme Toronto, Sydney, Londres, Agadir, Bruxelles, Lyon et Johannesburg.

Découvrez tous les détails de la programmation ci-dessous

