Les Algériens dénoncent les "crimes terroristes ignobles" de l'occupation contre les Palestiniens

Les Algériens ont condamné les "graves violations et dépassements" des forces d'occupation israélienne perpétrés vendredi contre des Palestiniens dans la Mosquée d'Al Aqsa et ses alentours. Le ministère des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à agir "immédiatement" pour mettre fin à ces "actes criminels", au lendemain de la tenue de sits-in par des centaines de citoyens dans plusieurs villes de l'Algérie.

"Les graves violations et dépassements allant des tueries aux arrestations de fidèles palestiniens dans la mosquée Al Aqsa et ses alentours, commises par les forces d'occupation contre les Palestiniens, privés de la liberté de culte, sont des crimes terroristes ignobles que nous condamnons et rejetons avec la plus grande fermeté", a déclaré à l'APS le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

"Face à l'escalade de la violence et des pratiques systématiques visant la judaïsation des symboles sacrés de l'Islam, nous appelons la communauté internationale à agir immédiatement pour garantir la protection du peuple palestinien et ses symboles sacrés, et mettre un terme aux actes criminels récurrents et quotidiens contre le peuple palestinien sur ses territoires occupés", a-t-il ajouté.

"Nous exprimons l'entière solidarité de l'Algérie avec le peuple et le Gouvernement palestiniens et réaffirmons la position de l'Algérie soutenant le peuple palestinien et sa cause juste pour le recouvrement de ses droits légitimes, notamment son droit à l'établissement d'un Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale", a conclu le porte-parole du MAE.

Des citoyens expriment leur solidarité avec les Palestiniens

Des centaines d'Algériens sont sortis vendredi dans les rues de plusieurs villes du territoire, dont Ouargla, Ghardaïa, Chlef, Jijel Oran et Ain Defla, pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens, qui subissent de graves violations de la part de l'occupation israélienne.

1 A Ain Defla Facebook

2 A Oran Facebook

3 A Oran Facebook

4 A Oran Facebook

5 A Chlef, Facebook

6 A Jijel Facebook

7 A Jijel Facebook

8 A Ghardaïa Facebook

9 A Ghardaïa Facebook

