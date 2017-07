Tunisie: Vers une augmentation des frais de douane pour les importations turques?

Le conseil de partenariat Tuniso-turc a décidé vendredi qu'il allait augmenter les frais de douane pour l'importation de produits turcs.

C'est ce qu'a annoncé Saïda Hchicha, directrice générale de la coopération économique et commerciale au ministère de l’Industrie et du commerce à la radio Mosaïque FM: "Nous les avons informé que des mesures urgentes seront prises et qui concerneront l'augmentation des frais de douane de nombreux produits conformément à l'accord commercial de partenariat entre les deux pays".

Cette mesure est nécessaire afin "d'équilibrer la balance commerciale déficitaire avec la Turquie" a-t-elle également affirmé.

Par ailleurs une hausse de l'exportation du phosphate et d'huile d'olive vers la Turquie a également été discutée et acceptée par la partie Turque: "Nous nous sommes mis d'accord sur l'augmentation de nos exportations de phosphate et d'huile et ce dans l'idée d'équilibrer la balance commerciale" a-t-elle indiqué ajoutant que les exportations ont commencé depuis le mois de mai.

En visite officielle en Turquie, en juin dernier, le ministre tunisien des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui a affirmé lors d'une conférence de presse avec son homologue Turc Mevlüt Çavuşoğlu que les deux pays allaient étudier plusieurs questions dont notamment la fatidique question des échanges commerciaux entre les deux pays.

"Nous avions signé avec la Turquie un accord de libre échange et dont le résultat est malheureusement à notre désavantage au niveau de notre balance commerciale" avait-il indiqué.

La question du poids des importations turques est un sujet sensible en Tunisie notamment du fait leurs implication sur la balance commerciale déficitaire du pays.

Ainsi au cours des trois premiers mois 2017, les exportations tunisiennes vers la Turquie sont évaluées à 42.696.774 DT contre 520.761.770 dinars pour les importations soit un solde déficitaire pour la Tunisie de 478.064.996 dinars.

La Turquie est le 4ème importateur de la Tunisie: c’est ce qui se dégage d’un document récapitulatif de la valeur des échanges commerciaux entre la Turquie et la Tunisie, durant la période s’étalant de 2011 à 2015. Le déficit cumulé de la balance commerciale tunisienne qui a atteint 30%, soit 3153 millions de dollars. La Turquie importe pour 240 millions de dollars depuis la Tunisie et exporte vers ce pays pour 760 millions de dollars, soit une valeur totale des échanges qui s’élève à 1 milliard de dollars en 2017.

