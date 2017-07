La chaleur et l'humidité vous font littéralement suer ? Que privilégier pour contrer et diminuer la transpiration ? Un antisudorifique ou un déodorant ? Et si la solution était aussi de mieux manger et de relaxer ? On fait le point sur la transpiration et les différentes options.

On le sait, la transpiration est naturelle et essentielle au bon fonctionnement du corps. Mais elle peut aussi être gênante et nuire aux activités du quotidien. Vers quoi se tourner ? Bien que certaines études scientifiques abordent le rôle de l'aluminium dans l'apparition du cancer du sein, aucune ne fait réellement de lien direct avec les antisudorifiques, qui en contiennent, et qui ont pourtant été mis rapidement au banc des accusés.

Profitant d'une opinion publique favorable, les déodorants naturels ont rapidement grimpé en flèche ces dernières années. Bien que les premiers tubes (et certains encore) étaient peu performants - puisqu'ils ne contiennent pas d'agent antisudorifique -, les plus récents ont fait leurs preuves grâce à leurs ingrédients antibactériens naturels et leurs huiles essentielles qui neutralisent les bactéries et, par conséquent, les odeurs. Sans toutefois bloquer la sueur, doit-on préciser.

Les plus efficaces

Or, si le déodorant aide à contrôler les problèmes d'odeur, l'antisudorifique bloque la transpiration et en diminue la quantité. Lesquels sont les plus performants, avons-nous demandé à des cosméticiennes ? Deux produits, vendus en pharmacie, se démarquent : le déodorant Kéops de ROC et l'antisudorifique Stress Resist à bille de Vichy. Ce dernier offre une protection de 72 heures et est particulièrement efficace pour les femmes qui ont tendance à transpirer beaucoup. Vous avez besoin d'une protection supplémentaire ? Demandez conseil à un pharmacien qui saura vous guider dans le choix d'un produit en vente libre ou sous ordonnance.



Fabriquer son propre déodorant

Il est aussi possible et facile de fabriquer un déodorant maison. En fait, les recettes pullulent sur le web. Parmi les plus faciles à réaliser, voici les ingrédients de base que vous pouvez personnaliser :

De la fécule de maïs

Du bicarbonate de soude

De l'huile de coco

Du beurre de karité

Une huile essentielle

Des traitements drastiques

Vous souffrez d'hyperhidrose (transpiration intense) ? Différents traitements sont également offerts en clinique. Largement utilisée par les vedettes américaines juste avant un important gala, l'injection de toxine botulique (le fameux Botox!) sous les aisselles ou sur les zones problématiques gagne en popularité. Administré localement, le produit bloque ainsi la transpiration pour une durée jusqu'à quatre mois.

Une autre technologie est la procédure Miradry. Administrée par des dermatologues pour traiter l'hyperhidrose grave, cette technologie utilise un appareil portatif qui émet des micro-ondes pour éliminer les glandes sudoripares. Ce traitement est toutefois coûteux.

5 conseils pour moins transpirer

Contrôler son stress

On le sait, le stress et l'anxiété sont souvent une cause de la transpiration. En gérant mieux son stress, on diminue ainsi la sudation. Un truc : relaxer et faire du yoga.

Manger mieux

L'alcool, le café et les mets épicés et gras provoquent la sudation. On limite donc leur consommation. À l'inverse, on inclut dans notre régime alimentaire des légumes verts et des herbes fraîches qui sont détoxifiants.

Boire de l'eau

C'est si simple, mais peu de gens boivent assez d'eau. Après le sport, aux repas et de façon régulière durant la journée, boire de l'eau facilite la digestion et aide à mieux réguler notre système. L'eau aide aussi à diminuer les odeurs corporelles.

Faire du sport

Cela paraît contradictoire, puisque le sport fait transpirer, mais en fait, bouger fait travailler le système lymphatique et fait sortir les toxines. Bref, on sort le méchant pour se sentir mieux après!

Avoir une bonne hygiène corporelle

Il fait chaud ? Prenez deux douches par jour s'il le faut. De façon générale, se laver quotidiennement avec un savon doux (attention aux parfums prononcés!) aide à contrôler la transpiration.

