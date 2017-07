L'historienne Sophie Bessis fait un don de la bibliothèque de ses parents à la Bibliothèque nationale tunisienne

L'historienne et journaliste franco-tunisienne Sophie Bessis a décidé de faire un don de la bibliothèque de ses parents, Aldo et Juliette Bessis à la Bibliothèque nationale tunisienne.

Une première partie des livres, ceux qui se trouvent à Tunis, ont déjà été remis rapport la Bibliothèque nationale sur son site internet. La deuxième partie, qui se trouve à Paris, sera remise en septembre 2017.

Cette collection de livres et de périodiques sont une mines pour les historiens notamment sur l'Histoire de la Tunisie et du Maghreb.

Sophie Bessis, elle même historienne de renom, est la fille de Juliette Bessis historienne et universitaire spécialiste du Maghreb et d'Aldo Bessis militant syndicaliste et expert à la FAO.

Prix littéraire Paris-Liège en 2015 pour son livre "La Double impasse: l'universel à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchand" et Commandeur de l'Ordre de la République tunisienne, le dernier ouvrage de Sophie Bessis "Les Valeureuses: cinq Tunisiennes dans l'histoire" met en avant le "panthéon féminin de la Tunisie" comme le qualifiait le journal "Le Monde".

