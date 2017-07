Le Wi-Fi, une technologie qui a pris place dans notre quotidien, du smartphone au téléviseur intelligent, en passant par l'équipement automobile, il nous permet d'envoyer et recevoir du contenu sans avoir besoin de câbles et depuis une distance respectable.

Avant le Wi-Fi, on a connu le bluetooth, une technologie révolutionnaire à l'époque (comparée à l'infrarouge) mais qui était limitée à quelques mètres de distance et avec un débit assez médiocre.

Aujourd'hui, une nouvelle technologie apparait: le Li-Fi.

Une technologie des plus innovantes

Le Li-Fi (acronyme de Light Fidelity) utilise l'éclairage LED pour la transmission de contenu (audio, vidéo, photo, etc..) vers un ordinateur, smartphone ou tablette, ce qui constitue une révolution si l'on considère la rapidité avec laquelle la lumière transmet les données contrairement au spectre électromagnétique qu'utilise le Wi-Fi.

Cette technologie utilise un émetteur ainsi qu'un récepteur (comme toute technologie de transmission sans fil).

Ainsi, les ondes radio sont remplacées par des spectres lumineux totalement inoffensifs et utilisables en toutes circonstances.

Plus d'avantages que d'inconvénients

Le Li-fi qui n'est encore qu'à ses débuts mais présente déjà des avantages indéniables sur le plan pratique mais aussi sécuritaire. En effet, en plus d'être plus rapide (100 fois plus que le Wi-Fi), le Li-Fi ne créé pas d'ondes électromagnétiques qui risquent d'interférer avec d'autres appareils ou encore de nuire à la santé des personnes autour.

L'absence d'ondes ouvre également la voie à l'utilisation "indoor" de cette technologie, notamment dans le milieu médical, l'aéronautique ou encore la défense.

D'autre part, la généralisation de la technologie LED ces dernières années fournit un maillage préexistant au déploiement du Li-Fi ce qui accélérera l'application domestique et commerciale de cette technologie.

Parmi les autres avantages que présente le Li-Fi, c'est la géolocalisation qui est bien plus précise que celle obtenue avec le Wi-Fi.

Le Li-Fi reste cependant limité en termes de portée puisque le spectre lumineux utilisé ne peut passer au travers des murs ce qui assure le cloisonnement des données mais limite la portée en intérieur.

Des tests très prometteurs

En 2015, une entreprise française du nom de Lucibel, spécialiste dans l'éclairage LED a procédé aux tests du premier prototype utilisant la technologie Li-Fi.

Toujours en 2015, le Li-Fi a été installé dans un musée Français à l'occasion de l'exposition "La Belle boucle de la Seine". Le visiteur emprunte une tablette équipée d'une clé Li-Fi pour accéder à un guide de visite.

En 2016, c'est au tour de la commune de Courbevoie d'utiliser le Li-Fi au sein de Maison de la famille, une structure dédiée à la famille et à la petite enfance.

Encore du chemin à faire

Considérant les enjeux technologiques et l'utilisation accrue des réseaux sans fil, les professionnels estiment que le Li-Fi pourrait être la solution aux problèmes de saturation des réseaux.

Les challenges restent cependant de taille puisque la miniaturisation de cette technologie pour l'intégrer dans tous les objets connectés n'est pas chose facile mais les scientifiques comptent bien y arriver avant 2018.

L'interopérabilité qui signifie la basculement automatique entre Wi-Fi, 5G, et Li-Fi constitue au autre défi pour les professionnels de la technologie.

Un évènement international pour le présenter au grand public

Afin de mieux présenter cette technologie au grand public, un évènement international se déroulera au Palais Brongniart à Paris les 08 et 09 février 2018: Le Global LiFi Congress.

Celui-ci réunira les leaders scientifiques et économiques du LiFi pour insuffler une vision structurantes de cette nouvelle technologie. De nombreuses conférences business et scientifiques, un salon professionnel, un espace de networking et des rendez-vous en 1 to 1 seront également prévus.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.