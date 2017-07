VOYAGE - Visa, quand partir, transport, budget, astuces et conseils... Le Guide Des Voyageurs Marocains est le guide ultime de tout Marocain désireux d'entreprendre un voyage.

Regroupant toutes les infos utiles et pratiques à connaître avant de partir, le site a été lancé il y a quelques semaines par Rita Berrada, une voyageuse invétérée à la recherche d'aventure. En 10 ans, elle s'est rendue dans plus de 40 pays, sur les 5 continents, parcourant le monde lors de séjours plus ou moins longs, seule ou accompagnée. Elle décide de mettre son savoir et son expertise au profit de tous et en particulier de ses compatriotes. Cette globe-trotteuse passionnée y livre ses bons plans dénichés aux fil de ses aventures, et ses précieux conseils pour éviter les mauvaises surprises et partir l'esprit tranquille.

Après le succès de son blog Let's Travel Happy et de sa page Facebook "Le Forum Des Voyageurs marocains", un espace communautaire d’entraide et de partage créé par et pour les voyageurs, et qui réunit plus de 33.000 membre depuis son lancement en mars 2016, Rita Berrada réitère l'expérience mais cette fois à travers un site web dédié au voyage dans lequel elle livre de manière simple et concrète ses conseils et infos pratiques. Baptisé "Le Guide Des Voyageurs Marocains", le site proposera également des offres de voyage, vols low cost et des articles utiles. Une vraie mine d'or, que Rita Berrada nous détaille:

Le HuffPost Maroc : Comment est née l'idée de créer un site web dédié au voyage ?

Rita Berrada: L’histoire a démarré avec mon blog, Let’s Travel Happy, lancé y a 3 ans, lors de mon voyage en Amérique Latine. L'idée était de partager mes photos et récits de voyages avec ma famille et amis. J’ai alors été surprise de recevoir des messages et des questions, de personnes que je ne connaissais pas, moi qui croyais qu’il n’y avait que ma famille et mes proches qui me lisaient! Avec la demande croissante, j’ai pensé qu’au lieu de répondre aux messages individuellement, il serait plus judicieux de partager mes informations de manière plus large. C’est ainsi que Le Forum Des Voyageurs est né sur Facebook. C’est un espace d’échange et de partage autour du voyage, où chacun peut donner des infos ou poser des questions. Le forum a eu un très gros succès.

Au fur et à mesure des échanges, j’ai réalisé que le forum était un excellent moyen de communiquer et de discuter, mais que c’était uniquement de l’instantané. Il était très difficile de retourner une information donnée il y a 3 mois par exemple. L’idée était donc de créer un espace structuré, avec des informations classées, catégorisées, faciles à trouver et accessibles à tout moment. C’est ainsi que l'idée du Guide des voyageurs Marocains est née. C'est un espace riche d’info pratiques, sur la meilleure période pour partir, les budgets, les astuces pour économiser, les documents nécessaires pour un visa… Le guide est en quelque sorte la suite logique du forum, mais les deux restent très complémentaires.

Est-ce plus difficile de faire un tour du monde quand on est Marocain ?

D’un point de vue purement administratif, il y a plus de tracas quand on est Marocain, surtout au niveau du visa, c’est une réalité. D’ailleurs je reçois beaucoup de questions à ce sujet au niveau du forum. Comparé à un passeport européen, il est vrai que c’est plus compliqué mais ce n’est pas pour autant infaisable. Cela demande juste un peu plus de préparation, d’organisation, il faut aussi avoir les bonnes infos… Ce sont les réponses à ces questions que j’essaie d’apporter justement.

Quel conseil pourriez-vous donner à une personne qui souhaite entreprendre un long voyage?

Comme pour tout projet, le voyage est une question de préparation. Pour voyager, il faut beaucoup de volonté, il faut s’accrocher et y croire. C’est le plus important! Il faut se donner les moyens de le faire. Il faut savoir que tout projet est faisable, quels que soient les moyens, quelle que soit la destination, c’est avant tout une question de volonté et d’organisation. Avec un peu d'organisation, on peut faire bien plus qu'on ne croit. Il suffit de se donner les moyens. Si le problème est par exemple une question de moyens financiers, il y a différentes façon d’économiser. Il y a aussi des moyens de voyager moins cher. À chaque problème, il y a une solution quand on a une vraie volonté.

En 2016, vous avez également créé votre agence de conseil en communication, Actifree. Comment avez-vous concilier vos activités professionnelles avec votre passion du voyage?

Mon entreprise a été créée dans le but de transformer ma passion en un vrai métier. Avant j’étais salarié dans une entreprise, avec une situation assez confortable, mais j’ai trouvé ça dommage de dépenser autant d’énergie au travail, dans des domaines qui ne m’intéressaient pas. J’ai donc décidé de créer ma société pour travailler dans le domaine du tourisme. Ce qui me permet d’intervenir aux côtés de professionnels du tourisme sur différentes opérations telles qu'animer des conférences, réaliser le contenu éditorial d’un site internet, faire du conseil… C’est aussi cela qui m’a permis de développer mes propres projets notamment le site du Guide des voyageurs marocains.

Votre prochaine destination ?

Le Brésil, j'ai hâte.