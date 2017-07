Le film tunisien "Le bonbon" sélectionné à l'International Short Film Festival de Los Angeles

Le court métrage "Le bonbon" du réalisateur tunisien Abdelhamid Bouchnak a été sélectionné au International Short Film Festival qui aura lieu Los Angeles.

Los Angeles Shorts International Film Festival (LA Shorts) est un festival accrédité par l'Académie des arts et des sciences cinématographiques (Oscars) et l'Académie britannique des arts du film et de la télévision (BAFTA) et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Il attire annuellement plus de 8.000 cinéastes et professionnels du spectacle à la recherche des nouveaux talents les plus populaires.

Célèbre par le succès de sa série "Hadhoukom", Abdelhamid Bouchnak a réussi une immersion dans ce prestigieux festival.

Le film "Le bonbon" retrace l'histoire de Mehdi, un jeune diplômé qui débute sa vie professionnel en tant que huissier notaire. Plein d'ambition et d'optimisme, soutenu par sa mère, il entame sa première journée de travail. Toutefois, tout ne se passe pas comme prévu. Malmené par son patron, ignoré par ses collègues et insulté par la société qui ne voit en lui qu’un annonceur de mauvaises nouvelles. Mehdi change au fil du temps et s'endurcit. Il perd sa naïveté et son innocence jusqu'au jour où tout bascule.

