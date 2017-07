Handball/Mondial (U-21)/Algérie-Islande: le sélectionneur islandais craint la pression du public algérien!

L'entraîneur islandais Sigursteinn Arndal appréhende la ''pression'' du public algérien sur son équipe lors de la confrontation face à l'Algérie pour le compte de la 3e journée du groupe D du tour préliminaire du Championnat du monde de handball des moins de 21 ans (U-21), prévue vendredi (20h45) à la salle Harcha-Hacène (Alger).

''La prochaine confrontation contre les Algériens est très compliquée car ils joueront chez eux et devant leur public, j'appréhende les retombées négatives de la pression sur mon équipe car les supporters algériens seront présents en force pour encourager leur équipe. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est une équipe forte et qu'elle compte dans ses rangs des joueurs qui peuvent nous créer des problèmes. Nous allons étudier notre adversaire qui joue à domicile, il faut savoir aborder cette rencontre sur tous les plans, tactique et mental, pour que mes joueurs ne perdent pas leur concentration'', a indiqué Arndal à l'APS.

L'ancien joueur international islandais se souvient toujours de la rencontre de son pays contre l'Algérie où évoluait un certain Rabah Gherbi, l'actuel coach des U-21, lors du premier tour du Mondial-1997 seniors au Japon.

''Je me souviens très bien de la rencontre qui a opposé l'Algérie à l'Islande lors du Mondial-1997. L'Algérie avait une équipe forte et des joueurs de renom, parmi eux l'entraîneur actuel de la sélection algérienne des moins de 21 ans. La partie s'était achevée sur un nul (27-27).

L'Algérie a toujours eu de très bons joueurs en handball et sa réputation est bonne aux niveaux africain et mondial'', a-t-il ajouté, avant d'enchaîner : ''Malgré la chaleur qui nous perturbe un peu, mes joueurs ont montré une grande concentration, ce qui nous a permis de remporter nos deux premières rencontres face à l'Argentine (36-27) et l'Arabie Saoudite (48-24). On ambitionne d'aller très loin lors de cette manifestation''.

L'Islande est en tête du groupe D après deux journées avec 4 points, ex aequo avec la Croatie. L'Algérie est troisième avec 3 points au compteur, devant l'Argentine (1 pt) alors que le Maroc et l'Arabie Saoudite sont respectivement cinquième et sixième avec 0 point.

