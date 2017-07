Un manuel invite les musulmanes à s'épanouir sexuellement

ENTRETIEN - Comment avoir des pratiques sexuelles halal? Un nouveau livre publié le 2 juillet, uniquement sur Amazon pour l'instant, se propose de répondre à la question. Intitulé “The Muslimah Sex Manual: A Halal Guide to Mind Blowing Sex” (Manuel de sexe pour la Musulmane: un guide halal pour des Relations Sexuelles Extraordinaires), l'ouvrage s'adresse en premier lieu aux musulmanes en couple pouvant explorer avec leur maris "différentes expériences sexuelles possibles", mais se veut aussi "pratique pour les personnes de toute religion", confie l'auteur au HuffPost Maroc.

L'auteur du guide, Umm Muladhat (un alias), est une musulmane née aux États-Unis et diplômée en psychologie, comme l'expliquent nos confrères du HuffPost UK. Dans ce guide, elle s'adresse essentiellement aux femmes musulmanes pratiquantes pour leur faire découvrir différentes positions sexuelles, manières d'embrasser ou proposer des massages sensuels qui pourraient les aider à s'épanouir dans leur relation conjugale.

Pour Umm Muladhat, il ne suffit pas d’encourager les jeunes couples à avoir du plaisir au lit: il faut leur montrer comment y parvenir. Quelques jours après la sortie du livre, le guide recueille une grande attention médiatique pour la singularité du sujet abordé, et divise sur les réseaux sociaux. Aux enthousiastes s'opposent les sceptiques, qui ironisent l'aspect communautaire du livre:

seriously though apparently muslims have worked out how to be a demographic threat without knowing how to have sex. good job everyone!!! pic.twitter.com/fPEoqN2mUZ — Sara Yasin (@missyasin) July 17, 2017

"Apparemment les musulmans ont réussi à être une menace démographique sans savoir comment avoir des relations sexuelles. Bien joué!!"

Muslim sex is when you start it with a bismillah and end with an astaghfirullah — Yerebatan (@Yerebatan1) July 17, 2017

"Mais qu'est-ce que c'est le 'sexe islamique'?"

“Le sexe islamique, c’est quand tu commences l'acte par bismillah et que tu le finis par astaghfirullah”

Reste que l'ouvrage bénéficie d'un certain succès auprès des lecteurs. Pour le HuffPost Maroc, Umm Muladhat revient sur les nombreuses questions suscitées par la sortie de son livre:

HuffPost Maroc: Qu'est-ce qui a inspiré la naissance de votre manuel?

Umm Muladhat: L'idée d'écrire ce livre me trotte dans la tête depuis longtemps. J'ai lu des ouvrages consacrés au sujet du sexe et souvent recommandés aux jeunes musulmans qui se marient. Des classiques de la littérature arabe, comme “La Prairie Parfumée”, “Le Trésor de la Mariée, ou des livres en anglais plus modernes comme “Closer Than A Garment” (Plus proche qu’un vêtement) de Muhammad Jibaly et “Islamic Guide To Sexual Relations” de Muhammad al-Kawthari. Même si tous ces livres font preuve d'efforts certains, je trouvais qu'aucun n'était vraiment pratique et pertinent pour la plupart des gens. De nombreux jeunes hommes et jeunes femmes lisent ces livres mais ressentent au final que certaines choses leur échappent sur ce qui est halal.

Qu’est-ce qui fait que les pratiques sexuelles décrites dans votre guide sont halal?

Je parle dans mon livre des relations entre mari et femme. J’explique aussi les bases de quelques règles islamiques ou fiqh que les personnes peuvent ne pas connaître. À titre d’exemple, le rapport sexuel oral est autorisé mais pas le sexe anal. J’ai aussi évité d’utiliser des images explicites qu’on retrouve souvent dans d'autres guides.

Quelle a été la réaction des gens autour de vous à la sortie du livre?

Je sais que c’est un sujet délicat et c’est pour cela que j’ai choisi de garder l’anonymat. J’ai contacté plusieurs sites et blogs islamiques qui s'adressent aux femmes pour avoir leur avis sur quelques parties du guide, mais à l’exception d’une blogueuse, “The Salafi Feminist", tous les autres ont refusé ou m’ont tout simplement ignorée. Bizarrement, le soutien est venu de la part de personnes conservatrices, de musulmans pratiquants mais aussi des non-pratiquants libéraux. Les critiques les plus dures que j’ai reçues venaient de la deuxième génération d’Américains et Anglais musulmans qui se décrivent comme “modérés”.

Dans quel but avez-vous écrit ce livre?

Mon but est de renforcer la relation des couples mariés. Plusieurs personnes croient à ce stéréotype que les personnes religieuses ont une vie sexuelle ennuyeuse voire inexistante. C’est complètement faux! J’espère que ce livre aidera les couples musulmans a maintenir une vie sexuelle forte et renforcera leur amour.

Pourquoi les musulmanes, en particulier, puisque le livre s'adresse principalement à elles, auraient besoin d’un tel guide?

Je pense que beaucoup de personnes, femmes et hommes, peu importe leur religion, ignorent beaucoup de choses sur le sexe. Tout le monde sait comment marche le mécanisme de base mais pour aller au delà de ça, il faut explorer avec son partenaire, le conjoint pour les musulmans pratiquants, tandis que pour les autres il peut s’agir de différents partenaires.

Qu’en dit l’islam?

Il y a un hadith où le prophète Mohammed se montre d’accord avec un de ses compagnons qui dit à un homme, qui néglige les désirs sexuels de sa femme, qu'“elle a un droit sur lui”. Un autre hadith rapporte que le prophète aurait dit: “Ne comblez pas vos besoins [sexuels] avec votre femme comme un animal. Il devrait plutôt y avoir entre vous des préliminaires avec des baisers et des mots.”

Un des plus grands savants en islam, Imam Qurtubi, a également écrit: “Elle a le droit sur lui, le même droit de cohabitation sexuel qu’il a sur elle.” Un autre grand savant musulman, Ibn Taymiyyah, avait aussi affirmé qu’il était péché de ne pas combler sa femme et ne pas avoir de relation avec elle à la fréquence qu’elle désire.

Un hadith m’a d’ailleurs donné l’idée d’écrire ce guide. Le prophète aurait dit: “l’intimité que vous avez avec votre conjoint est acte de bienfaisance.” Un de ses compagnon demande: “comment est-ce que le fait de combler son désir est récompensé par Dieu?”. Le prophète répond: “Ne vois-tu pas que si la personne comble ce désir d’une manière non autorisée, elle serait dans le péché? De la même façon, si la personne comble ce désir d’une manière autorisée [par la religion, dans un contexte marial, ndlr], elle est récompensée.

Le livre base ses recommandations sur votre propre expérience, votre propre vie sexuelle. Comment peuvent-elles être utiles aux autres?

Dans mon guide, je précise toujours à la fin qu’une action en particulier ou qu’une position peut ne pas être au goût de tout le monde, et il n’y a rien de mal à ça. Je veux surtout présenter aux couples les chose qu’ils peuvent essayer au lit pour qu’ils trouvent ce qui est agréable pour eux. Quelques couples peuvent même trouver qu’aucun des conseils ou propositions du livre ne leur convient et qu’ils sont plus heureux avec une vie sexuelle simple et basique. Il n’y a rien de mal à ça non plus! Mais je veux m’assurer que ces personnes sont au courant de toutes les choses qu’ils peuvent essayer au lit pour qu’ils puissent profiter au maximum de leur vie sexuelle avec leur conjoint.

Pourquoi choisir de le publier en ligne?

Je pense que peu importe le pays, les éditeurs auraient refusé de publier mon livre si je leur avais présenté mon idée. J’ai donc moi-même financé la sortie du livre pour d’abord avoir la reconnaissance du public. Il aurait été difficile de convaincre les maisons d’éditions que mon guide aura du succès.

Avez-vous d'autres projets de publication en cours?

Quand j’ai écrit ce livre, j’ai décidé que si j’arrivais à vendre 100 copies, j’en ferai un adressé cette fois-ci aux hommes.

Alhamdoulillah, j’ai pu en vendre bien plus de 100 dans les premières heures lorsque les médias ont parlé de mon livre. Ce qui est intéressant, c’est qu’à la sortie de ce livre, beaucoup d’hommes m’ont envoyée des emails pour me demander d’écrire un guide pour qu’ils puissent satisfaire leurs femmes au lit. Dans un an, j’espère Inchallah le publier mais aussi sortir une deuxième édition révisée de ce premier guide.