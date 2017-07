9e Festival international de musique diwan: Omar Sosa ouvre le bal

TURIN, ITALY - 2015/06/01: Cuban jazz pianist Omar Sosa performs with his Quarteto Afrocubano at Torino Jazz Festival. (Photo by Marco Destefanis/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) | Pacific Press via Getty Images

Un concert de jazz aux influences africaine et cubaine a été animé jeudi soir à Alger par le quartet "Afrocubano", mené par le jazzman Omar Sosa, en ouverture du 9e Festival international de musique diwan.



Organisé à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaih, ce premier spectacle de ce pianiste de renom proposait au public la découverte d'un univers musical entre jazz et world music puisant ses inspirations dans les musique d'Afrique, des Caraïbes de d'Amérique latine.



Omar Sosa, connu pour son métissage de divers genres musicaux avec les racines afro-cubaines du jazz a proposé au public algérois une nouvelle expérience musicale intitulée "Ilé" (foyer) pour lequel il est accompagné d'un batteur, d'un saxophoniste et d'un bassiste alors qu'il assure lui même le piano et les key boards.



Devant un public peu nombreux pour cette soirée inaugurale, le quartet a enchaîné des ballades de jazz subtile, des compositions plus rythmés inspirées de certaines musiques festives cubaines en plus d'avoir partagé la vedette entre les notes du pianiste et un apport mélodique appuyé au saxophone, flûte et clarinette.



Plus tôt dans la soirée, le groupe "Jil Diwan El Kedoussi", lauréat du premier prix du 10e festival national de musique diwan tenu à Béchar en 2016, avait ouvert cette soirée par un répertoire de diwan et de musique gnawa en mettant un accent particulier sur l'aspect chorégraphique et le jeu de gourmbi.



Primé à Béchar, ce groupe a déroulé sur la scène de l'Opéra d'Alger une grande maitrise musicale dénotant d'un grand travail de perfectionnement de leur prestation et d'un effort considérable sur les costumes et le jeu de scène.



A la fin de la soirée, la jeune troupe de Kenadsa a rejoint le quartet pour une petite expérience de fusion qui a naturellement trouvé une voie harmonieuse de par les similitudes rythmiques entre les deux styles.



Cette première soirée s'est déroulée en présence de la ministre de la culture angolaise, Carolina Cerqueira, en visite de travail à Alger depuis lundi.



Le 9e Festival international de musique diwan prévoit également de produire les deux autres lauréats du concours à savoir "Maalem Fayçal Soudani" (Alger) et "Diwane Essarab" (Tindouf).



Le marocain Mehdi Nassouli, promoteur de plusieurs projets de World Music, la chanteuse mauritanienne Noura Mint Selmaly, ainsi que le groupe de jazz français "Free River" et le groupe algérien "Tikoubaouine" se succéderont également à l'Opéra d'Alger jusqu'au 23 juillet.

