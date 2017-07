20 objets indispensables qui changent la vie en vacances

VOYAGE - C'est le moment de sortir nos équipements de vacance les plus funs, mais surtout les plus pratiques. Incroyablement innovants, ces gadgets de voyage ont été imaginés pour rendre la vie plus agréable quelle que soit la destination choisie. Que l'on préfère la mer ou la montage, voici notre top 20 des petits joujoux dont vous ne pourrez plus vous passer en vacance. On vous aura prévenu...

Câble de chargement micro USB pour 2 Iphones, "Kikkerland". Pour faire d'une pierre deux coups. 199 DH chez la Fnac

Lit de Plage Gonflable à l'air "Bluoko". Pour le confort, même loin de chez soi. 499 DH chez la Fnac

Jeu de cartes en PVC effet pixel "Kikkerland", résistantes à l'eau. Pour remporter la partie même après un plongeon. 129 DH chez la Fnac

Masque intégral de snorkeling en surface Easybreath, pour respirer sous l'eau facilement et par le nez. Le masque est doté d'un système qui empêche l'eau de pénétrer dans le tuba. Ce mécanisme s'active dès que le nageur entre en immersion dans l'eau. 299 DH chez Decathlon

Enceinte Xtreme Bluetooth waterproof "JBL", résistant au sable et à l'eau. Pour mettre l'ambiance partout, tout le temps. 3.700 DH chez Virgin Megastore

Pèse-bagage "Kikkerland". Pour ceux qui ont fait beaucoup de shopping, et préfèrent s'assurer qu'ils n'ont pas d'excédent de bagages. 109 DH chez la Fnac

Porte-boissons gonflable Cygne de "Sunnylife". Pour voir la vie en rose. 300 DH chez To Concept Store

Waterproof multipurpose case medium "Overboard". Pour protéger son meilleur ami de l'eau et du sable. 300 DH chez Virgine Mega Store

Lampe de lecture pince à linge "Kikkerland", qui s'accroche partout et illumine instantanément. Pour dévorer ses livres préférés cet été. 79 DH chez la Fnac

Boîtier caméra zoom Waterproof "Overboard". Pour prendre des photos pro même sous l'eau. 470 DH chez Virgin Megastore

Lampe USB flexible à connecter à son ordinateur "Kikkerland". 119 DH chez la Fnac

Protection étanche pour smartphone "Kikkerland". 69 Dh chez la Fnac

Mini-ventilateur pour téléphone portable, adapté Iphone et Android. Pour être dans le vent. 120 DH chez To Concept Store

Chargeur nomade "Geonaute", pour recharger les appareils tels que le téléphone portable, les appareils photos, gps, lampes usb.. Pour ne plus avoir de pannes de batterie. 509 DH chez Decathlon

Étui à lentilles en forme de hibou "Kikkerland". 49 DH chez la Fnac

Sac de rangement taille medium, Waterproof multipurpose case medium "Overboard". 300 DH chez Virgin Megastore

Lampe LED rechargeable à l'énergie solaire avec prise pour chargeur Iphone et Samsung. Pour les campeurs connectés. 139DH sur Jumia.ma

Mini enceinte Bluetooth "Mini Xboy". 390 DH chez To Concept Store

Lampe/baladeuse de randonneurs, avec 3 niveaux de lumières différents. Se suspend facilement. 109 DH chez Decathlon

Réveil cube en bois "Kikkerland", avec batterie extrêmement longue durée. Il suffit de taper dans les mains pour que les lumières LED apparaissent. 389 DH chez la Fnac