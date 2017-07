Les brumes solaires, le nouveau geste beauté de l'été

BEAUTE - Grande tendance cette saison, presque toutes les marques ont dévoilé cet été des protections solaire en version brumes. Ultra-facile et rapide à appliquer, elles sont aussi rafraîchissantes que légères. Cerise sur le gâteau, les brumes solaires hydratent, matifient et laissent un fini non brillant, non collant et non gras. De quoi convaincre les plus récalcitrants. Pour nous, c'est un grand oui. Voici notre sélection des meilleures brumes du moment. Il ne vous reste plus qu'à profiter du soleil.

Brume solaire hydra-rafraîchissante, UV-Bronze SPF 50, dotée d'un puissant antioxydant, activé par les rayons du soleil. 336 DH

Brume solaire SPF 50+ pour visage et corps. 235 DH les 200 ml. En pharmacies et parapharmacies.

Garnier Ambre Solaire, Brume Sèche FPS 50. Résistant au sable, convient également aux enfants. 149 DH

Brume protectrice rafraîchissante SPF 50. 113 DH

Brume lactée irisée, activateur de bronzage, SPF 15. 233 DH

Brume anti-sable SPF 50, anti-irritations et anti-sable, cette brume convient particulièrement aux enfants. 310 DH

Brume Transparente Toucher Sec, SPF 50. 244 DH

