Cette carte vous dit où vous ressortirez si vous creusiez un tunnel à travers la terre

Si je creusais en ligne droite sous mes pieds, où est-ce que je déboucherais? Cette question, on est nombreux à se l'être posée, sûrement influencés par les romans de Jules Verne. Il est désormais possible de connaître la réponse grâce à cette carte.

"Antipodes map" calcule et indique automatiquement quel est l'exact opposé de votre position actuelle. Spoiler alert: pour l'ensemble des Français, c'est l'Océan Pacifique. C'est d'ailleurs la même chose pour quasiment toute l'Europe sauf le Portugal et L'Espagne, qui arrivent à atterrir sur un bout de Nouvelle-Zélande.

Grâce à cet outil, lancé fin 2013 mais qui ne rencontre le succès que ces derniers jours, et qui repose sur les services de Google Maps, on redécouvre que l'eau recouvre à 70% la surface de notre planète. On apprend aussi qu'il n'existe pas de vol direct entre deux destinations géométriquement opposées, que Shangaï et Buenos Aires, comme Bogota et Jakarta, sont (presque) aux antipodes et qu'en creusant au pôle Nord on finira bien par arriver... au pôle Sud.

Une carte qui pourrait donner des idées à Elon Musk: le milliardaire a déjà comme projet de construire des tunnels sous les villes pour faciliter les transports.

