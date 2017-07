Allobledi, cette plateforme destinée aux Tunisiens de l'étranger qui aspire à leur faciliter la vie

Une nouvelle qui devrait réjouir les Tunisiens résidents à l'étranger (TRE)! Une plate-forme qui leur est spécialement dédiée vient de voir le jour. Sous le nom d'"Allobledi", ce nouvel outil se veut une référence de mise en relation des TRE avec les professionnels tunisiens tels que les promoteurs, les banquiers, les avocats et les assureurs.

Lancée par des Tunisiens de l’étranger et des compétences locales, Allobledi est d’abord un appel à investir et agir positivement en faveur de la Tunisie. "Les Tunisiens de l’étranger et la Tunisie doivent mieux se comprendre avec à la clé, un gisement d’opportunités nouvelles…Sans rêver, nous comptons faire bouger les lignes!" a déclaré M. Samir Bouzidi, fondateur et associé d’Allobledi, dans une conférence de presse tenue ce jeudi 20 juillet 2017 à l'occasion de son lancement.

Allobledi qui a pour objectif d'être un intermédiaire de confiance entre les TRE et les professionnels s'est axé, en premier lieu, dans l'immobilier, le premier besoin des TRE. Avec une simple manipulation, ces derniers ont, en effet, la possibilité de consulter des milliers d’annonces immobilières vérifiées, demander une offre de financement et/ou d’assurance et enfin se faire assister d’un avocat indépendant spécialiste en droit immobilier, a expliqué Mehdi Bouhaouala, associé et directeur technique d'Allobledi au HuffPost Tunisie.

"Les professionnels ont tous été sélectionnés pour la qualité de leur offres, leur capacité à satisfaire cette clientèle exigeante et la signature d’une charte éthique qui interdit par exemple de pratiquer des prix discriminatoires à savoir des prix plus élevés pour les Tunisiens de l’étranger", a-t-il poursuivi.

Bien plus qu’une plateforme internet, Allobledi dispose de son propre “contact center” disponible 6j/7 et exclusivement réservé aux sollicitations des Tunisiens de l’étranger depuis leur pays de résidence pour tous leurs projets d’investissements: N° vert international (appels gratuits pour le client), Web call back, Skype, WhatsApp, chat on-line, mails et réseaux sociaux…sans oublier les évènements de proximité prévus à l’étranger tout au long de l’année: conférences sur l’investissement dès novembre 2017 (Paris, Londres, Cologne…) ou encore les animations dans une vingtaine de consulats à travers le monde.

Un service unique "Allochange" a été, par ailleurs, mis en place permettant d'afficher les meilleurs taux de change proposés par les banques. Des articles et des vidéos seront publiés pour mettre à jour les TRE et les informer des nouvelles qui les concernent.

Allobledi est disponible depuis mercredi 19 juillet, soutenu par une première campagne de communication au mot d’ordre volontairement provocateur et citoyen "Rentrez chez vous" qui se poursuivra sur les réseaux sociaux et dans les aéroports pendant tout l’été.

Les fondateurs envisagent, également, de lancer Allobledi en Afrique en 2018 avec comme pays cible, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Mali.

"Très prochainement les TRE qui souhaitent lancer un projet technologique ou industriel auront également la possibilité de passer par la plateforme et on les mettra en relation avec les ministères en question, des avocats ou des banques" a confié Bouhaouala en ajoutant qu' "Allobledi n'est pas uniquement une plate-forme réservée à l'immobilier, mais bien plus."

Selon le ministère des Affaires étrangères, le nombre global de Tunisiens à l’étranger s’élève à 1 millions 350 mille personnes réparties sur plus de 120 pays, principalement européens.

La France reste le pays européen qui accueille la plus grande communauté tunisienne à l’étranger (730 mille personnes), suivie de l’Italie (200 mille personnes), et de l’Allemagne (95 mille personnes).

Le nombre des Tunisiens établis dans le monde arabe est estimé à 180 mille personnes. Celui des binationaux tunisiens s’élève à près de 340 mille personnes.

Par ailleurs, on compte environ 115 mille cadres tunisiens établis à l’étranger dont 3798 sont des cadres supérieurs.

